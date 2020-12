영등포구, 온라인 협치공유회 개최

7~11일 5일간 온라인 협치공유회 개최…공식 홈피, QR코드 접속...2020 협치성과와 2021 협치계획 한 눈에…카드뉴스, 영상, 토크쇼 진행

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구는 올 한 해 구민과 얼마나 깊이 소통했을까?

올해의 협치사업 성과는?

내년에는 어떤 협치사업이 진행될까?

영등포구(구청장 채현일)가 올해 주요 협치활동을 공유, 내년도 협치사업 소개 및 계획을 이야기하는 ‘하이바이협치, 2020 협치공유회’를 7일부터 11일까지 5일간 온라인으로 개최한다.

협치사업은 지역사회문제를 주민과 함께 발굴, 문제 해결과 지역 발전을 위한 정책 기획부터 실행, 평가에 이르는 전 과정에 주민들의 자발적 참여와 협력을 바탕으로 최적의 성과를 창출해내는 민·관협력사업을 말한다.

올해 협치공유회는 코로나19의 확산 방지와 포스트 코로나시대를 대비, 전면 온라인으로 개최된다.

주요 내용으로는 ▲지역 주요 인사 축하인사와 주민의 목소리를 담은 영상 콘텐츠 ‘여는마당’ ▲2020년 추진사업에 대한 활동공유영상 ‘Bye 협치’ ▲2021년 협치사업을 카드뉴스로 소개하는 ‘Hi 협치’ ▲영등포구협치회의 분과장에게 직접 듣는 협치토크쇼와 주민의제 동아리의 활동을 담은 ‘공유한마당’ ▲영등포구 협치사업 제안을 위한 ‘주민 의제제안’ 코너 등 올해의 협치성과와 내년도 협치사업의 청사진을 그려볼 수 있는 다양한 콘텐츠가 준비되어 있다.

아울러 SNS 구독, 댓글 및 만족도 설문 작성 이벤트 참여 시 추첨을 통한 푸짐한 경품도 마련돼 있다.

이번 협치공유회가 전면 온라인으로 진행됨에 따라 협치사업에 관심있는 누구나 ‘하이바이협치’ 공식 홈페이지로 접속 또는 전용 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

채현일 영등포구청장은 “협치는 소통과 참여의 행정문화로 구민과 행정이 함께 지역사회 발전을 위해 일하는 것”이라며 “앞으로도 구정의 든든한 동반자인 구민과 함께 소통과 협치를 발판삼아 구민이 주인되는 탁트인 영등포 만들어가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr