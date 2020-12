중기부, 식당·카페 등 소상공인 보증 확대

사회적 거리두기 단계 격상에 따라 '긴급유동성 특례보증' 지원대상 확대

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 오는 11일부터 2.0%로 대출받을 수 있는 지역신용보증재단(이하 지역신보)의 '긴급유동성 특례보증'을 개편한다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 식당, 카페도 지원 업종에 추가되고 소상공인 1차 프로그램에서 이미 대출을 받은 소상공인도 중복해 지원받을 수 있게 됐다.

중기부는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 따라 거리두기 단계가 강화되고 중앙재난안전대책본부(이하 중대본)에서 기존 '고위험시설' 대신 '중점관리시설'로 분류 체계를 재정비함에 따라 이번 개편이 이뤄졌다고 설명했다. 기존에 식당과 카페는 고위험시설에 포함되지 않았지만 최근 중대본이 중점관리시설로 지정, 사회적 거리두기 2단계부터 식당은 21시 이후, 카페는 상시 포장과 배달만 허용되는 등 매출 감소가 심화될 것으로 예상돼 지원 대상에 포함됐다.

2단계 이하 지역에서는 식당, 카페, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 노래방, 실내 스탠딩공연장, 직접판매 홍보관, 학원, 피씨방, 실내체육시설에 대출이 가능하다. 2.5단계 이상 격상되는 지역에서는 이·미용업, 목욕장, 상점 등 일반관리시설까지 지원 대상이 확대된다.

또 코로나19가 장기화됨에 따라 자금 수요가 지속돼 소상공인 1차 프로그램 3000만원, 2차 프로그램 2000만원을 이미 대출받은 이들도 이번 상품을 통해 1000만원을 추가로 지원받을 수 있다. 개편된 프로그램은 오는 11일부터 전국 12개 시중은행과 16개 지역신용보증재단을 통해 접수 및 신청할 수 있다. 황영호 중기부 기업금융과장은 "긴급 유동성 특례보증의 개편을 통해 사회적 거리두기 단계 심화로 어려움이 가중되는 소상공인들의 긴급한 자금 수요에 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr