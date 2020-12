모든바이오, 코로나19 치료제 후보물질 글로벌 임상 추진

[아시아경제 박형수 기자] 천연물 소재 신약개발기업인 모든바이오(대표이사 이진하)가 유럽 임상시험위탁기관(CRO)인 OPIS와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 후보물질 임상시험에 대한 양해각서를 체결했다고 7일 밝혔다.

모든바이오는 코로나19 치료제 후보물질로 'MDB-601a-NM'을 연구개발하고 있다. 모든바이오 관계자는 "자체 진행한 시험에서 MDB-601a-NM이 나파모스타트(Nafamostat) 단독 사용 대비 50배 이상의 효능을 보였다"며 "약물 릴리즈 테스트에서도 나파모스타트의 단점인 짧은 반감기를 개선한 결과를 도출했다"고 설명했다.

유럽 임상시험 진행을 위해 현지 CRO기관인 OPIS와 임상시험에 대한 양해각서(MOU)를 체결하는 한편 스위스에 있는 위탁생산(CMO) 업체인 론자(LONZA)와 CDA를 체결하고 생산에 대한 협의를 진행하고 있다.

국내 임상시험도 추진하고 있다. 모든바이오 관계자는 "자사의 후보물질인 MDB-601a-NM이 상온에서 보관 가능한 경구용 약물로 안전성과 안정성을 확보한 상태"라며 "국내 임상시험에서의 패스트트랙 가능성이 충분하기 때문에 CRO와 협의 중"이라고 말했다.

신약후보물질인 MDB-601a-NM의 핵심은 약물전달시스템(DDS)이다. 모든바이오 약물전달시스템(DDS)은 유기용매, 화학 시약을 사용하지 않는 식용용매 기반의 그린합성 공법으로 안전성과 안정성 등을 확보했다.

약물전달체 원료 물질인 MDB-601은 이미 식품재료 및 의약품으로 사용되고 있다. 그린공법으로 원료를 입자화시킨 MDB-601a는 안전성을 확보했다고 예측할 수 있다. 원료물질의 항바이러스 효과도 다수의 논문을 통해 확인했다.

나파모스타트는 이미 사용되는 췌장염 치료용 고시 물질로 코로나19 바이러스 침투 억제뿐만 아니라 사이토카인 폭풍에서 중요한 역할을 하는 NF-kB의 활성화도 억제한다는 점에서 국내외 다수 제약사에서 연구 중인 물질이다.

모든바이오 관계자는 "약물전달체인 MDB-601a 자체가 강한 내산성을 가지고 있어 경구용으로 연구개발이 가능했다"며 "임상 1,2상 동시 진행에 대해 국내 및 현지 임상 CRO와 협의 중"이라고 설명했다.

이진하 모든바이오 대표는 "후발주자로써 세계 최초의 코로나19 경구용 치료제 개발 및 출시를 위해 연구개발기간을 최대한 앞당길 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr