퍼시스, 사무환경 전문가 '오피스 컨설턴트' 31기 공개 모집

[아시아경제 김종화 기자]사무환경 전문 기업 퍼시스가 오는 15일까지 오피스 컨설턴트(OC) 31기를 공개 모집하고, 지역별 사업설명회를 개최한다.

사무환경에 대한 기업들의 관심이 증대됨에 따라 개인의 역량을 활용해 특정 기업에 소속되지 않고 스스로 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있는 오피스 컨설턴트(OC)가 유망 직종으로 각광받고 있다.

오피스 컨설턴트(OC)는 조직문화와 업무특성을 고려해 공간을 제안하는 사무환경 전문가로, 사무환경 컨설팅이라는 전문적인 역량을 토대로 기업의 특성과 문화에 맞는 혁신적인 사무환경을 창조하여 기업의 성장을 돕는 역할을 담당한다.

현재 약 101명의 오피스 컨설턴트가 사무환경 컨설팅 전문 지식과 체계적인 B2B 비즈니스를 통해 오피스 통합 솔루션을 제공하는 공간 전문가로 활동하고 있다.

퍼시스는 '사무환경이 문화를 만듭니다'라는 브랜드 캠페인을 통해 업무효율성을 향상시키는 공간, 나아가 기업 문화를 만들어 나가는 사무환경에 대한 가치를 제시하고 있으며, 퍼시스 오피스 컨설턴트(OC)는 사무환경과 문화를 만들어가는 퍼시스의 비즈니스 파트너로 협력체계를 구축하고 있다.

퍼시스는 오피스 컨설턴트(OC) 양성을 위해 다양하게 지원하고 있다. 오피스 컨설턴트(OC)에 2년간 사무실을 무상으로 제공하며, 사업기반을 다질 수 있도록 지원금을 지급한다. 특히 약 2개월간의 집중교육 과정인 SE(Sales Experts)아카데미는 오피스 컨설턴트에 제공되는 가장 큰 지원 프로그램이다.

사내외 전문 강사들이 퍼시스의 사무환경 컨설팅 지식과 노하우를 전수하고 커뮤니케이션 스킬 등 사업 활동에 필요한 핵심역량에 대한 교육을 진행한다. 해당 기간의 교육과정을 수료한 교육생들은 개인 영업 활동을 통해 수익 창출이 가능하다.

퍼시스는 오는 9일부터 14일까지 서울과 대전, 광주, 대구, 부산에서 오피스 컨설턴드(OC) 사업설명회를 진행한다. 직무에 대한 자세한 설명뿐만 아니라 현재 활동 중인 오피스 컨설턴트에게 직접 오피스 컨설턴트에 대한 자세한 설명을 들을 수 있다. 서류는 오는 15일까지 퍼시스OC 모집 홈페이지에서 지원 가능하다.

