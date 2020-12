LG전자, 집에서 쓰는 천장형 선풍기 '휘센 실링팬' 출시

[아시아경제 이기민 기자] LG전자가 7일 단층집, 아파트 등에도 설치가 가능한 프리미엄 천장형 선풍기 ‘LG 휘센 실링팬’ 신제품을 출시했다.

기존 제품은 천장 높이가 2.6m를 넘기는 복층집, 매장 등에만 설치할 수 있었지만 이번 신제품(모델명: FC480SWSC)은 2.3m까지 낮아져도 설치가 가능하다. 국내 아파트 천장 높이가 대부분 2.3m 수준인 점을 감안했다고 설명했다고 LG전자는 설명했다. 이를 위해 LG전자는 천장과 실링팬 사이의 간격을 좁히고 거주 공간에 맞춰 공기 순환을 원활하게 할 수 있도록 설계했다.

이 제품은 실내 공기를 쾌적하게 유지해주는 것 뿐만 아니라 냉난방 성능을 높이고 에너지 사용량을 낮춰준다. 독일 인증기관 TUV라인란드는 난방기 혹은 냉방기와 LG 휘센 실링팬을 함께 사용할 경우 실링팬을 사용하지 않을 때 보다 각각 25%, 19% 빠르게 설정온도에 도달하고, 실링팬을 사용하면서 난방기나 냉방기를 켜고 2시간 동안 가동하면 전력소비량은 각각 13%, 8% 줄어든다고 인증했다.

또 이 제품은 봄과 가을에는 공기를 위아래로 순환시켜 쾌적하게 해주고 여름에는 에어컨과 함께 사용하면 바람이 시원하고 자연스럽다. 또 겨울철 난방에선 더운 공기를 아래로 순환시켜 실내를 따뜻하게 유지시킨다.

LG전자는 실링팬에 LG만의 차별화된 기술인 듀얼윙과 혹등고래의 돌기 디자인을 적용했다. 듀얼윙은 날개 중심부의 풍량을 높여 공기 순환을 돕고 돌기 디자인은 실링팬 날개가 돌면서 나는 소리를 줄여준다.

이 제품의 최저 소음은 속삭일 때와 비슷한 25dB 수준이다. 인도의 인증기관인 내셔널 테스트 하우스가 측정한 결과 이 제품의 최대 풍량은 200CMM(Cubic Meter per Minute)이다. 1CMM은 가로, 세로, 높이가 각각 1미터인 부피의 공간을 1분 동안 채울 수 있는 공기량을 의미한다.

이 제품은 인버터 모터를 탑재해 내구성이 높다. 바람 세기를 최대인 4단계로 설정한 후 자체시험을 진행한 결과 이 제품은 최대 7만7000시간 연속 사용이 가능하다.

사용 편의성도 장점이다. 무선인터넷 기능을 탑재해 고객들은 리모컨 없이도 스마트폰이나 태블릿에 있는 LG 씽큐(LG ThinQ) 앱을 사용해 원격으로 선풍기를 제어할 수 있다. 구글 어시스턴트(Google Assistant) 등 인공지능 플랫폼과도 연동된다.

LG전자는 신제품을 구입하는 고객들을 위해 고객이 사전점검 서비스를 신청하면 설치 전문가가 고객의 집 구조와 환경을 고려해 최적의 설치 방법을 제안하고 제품을 설치한다. 또 제품에 이상이 있을 경우 전국 LG전자의 AS를 받을 수 있다. 신제품의 색상은 화이트이며, 가격은 설치비를 포함해 출하가 기준 51만원이다.

이재성 H&A사업본부 에어솔루션사업부장 이재성 부사장은 “집에서 사용하는 실링팬에 대한 고객들의 니즈를 적극 반영해 LG만의 차별화된 기술력과 사용 편의성을 바탕으로 사계절 내내 쾌적하게 해주는 천장형 선풍기를 앞세워 국내 프리미엄 시장을 적극 공략할 것”이라고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr