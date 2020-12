국제갤러리 이현숙 회장, 英 아트리뷰 선정 '파워 100인'

광주비엔날레 재단 김선정 대표이사·재독 철학자 한병철 교수도 포함

[아시아경제 박병희 기자] 국제갤러리 이현숙 회장이 영국의 저명한 현대미술지 '아트리뷰(ArtReview)'가 선정한 '2020 파워 100'인에 선정됐다고 국제갤러리가 전했다.

아트리뷰는 지난 3일 발표한 '2020 파워 100'에 이현숙 회장을 83위로 선정했다. 이현숙 회장은 6년 연속 아트리뷰 파워 100인에 선정됐다. 2015년 82위로 첫 진입한 이후 2016년 77위, 2017년 79위, 2018년 68위, 2019년 60위에 올랐다.

아트리뷰는 2002년부터 작가와 큐레이터, 비평가로 심사위원단을 구성해 매년 '파워 100'인을 발표하고 있다. 아트리뷰는 올해 '미술전문가 및 비전문가 20여 명'의 패널이 심사위원으로 참여, 전세계 문화예술계 인물들과 그들의 활동, 그리고 영향력 등에 대한 포괄적이고도 심도 있는 논의를 거쳐 100인을 선정했다고 밝혔다.

아트리뷰는 이현숙 회장을 선정한 이유로 "뛰어난 사업적 통찰력"과 "명성 있는 국내외 작가들과의 지속적인 전속계약 체결" 등을 주요 근거로 내세웠다.

아트리뷰는 "이현숙 회장이 설립한 국제갤러리는 서울 문화예술의 중심지로서, 장기화된 코로나19 사태에도 불구하고 전속작가들의 개인전을 꾸준히 선보였다. 또한 갤러리의 세 개 건물(K1, K2, K3) 중 본관 역할을 하는 K1 건물을 공식 재개관하며, '아트 컬렉터의 집'이라는 테마 아래 음료와 식사는 물론, 운동과 휴식까지 가능한 공간을 손님들에게 제공하고 있다. 올 봄 코엑스 아티움 대형 LED스크린에 퍼블릭 미디어 아트 작품 'WAVE'를 선보이며 전세계적으로 큰 반향을 일으킨 공간기반 디지털 경험 디자인 회사 디스트릭트(d'strict)의 미디어 아티스트 유닛인 에이스트릭트(a'strict)는 국제갤러리에서 첫 개인전을 개최했다. 전속작가들의 국내외 활동 또한 활발히 이어졌는데, 대표적으로 서울시립 북서울미술관 개인전을 개최한 김영나, 스웨덴 남부 소재의 바노스 콘스트에서 장소특정적 개인전을 선보인 김수자, 요코하마 트리엔날레에 참가한 박찬경, 국립현대미술관을 비롯해 미국 클라크 아트 인스티튜트, 미국 배스 미술관, 영국 테이트 세인트 아이브스, 캐나다 온타리오 미술관에서 다수의 개인전을 열어온 양혜규 등이 있다. 갤러리와 최근 전속계약을 체결한 호주 작가 다니엘 보이드(Daniel Boyd) 역시 호주 건축사협회가 주관하는 'ACT 아키텍쳐 어워즈'에서 총 4개 부문의 상을 수상하는 저력을 보였다"고 평했다.

이현숙 회장 외에도 큐레이터이자 광주비엔날레 재단 김선정 대표이사가 72위, 한국 출신 재독 철학자로 독일과 스위스를 오가며 활동하는 한병철 베를린예술대학 교수가 62위에 선정됐다.

인종 간 평등과 정의를 주장하며 전세계적으로 큰 반향을 일으킨 블랙 라이브스 매터(Black Lives Matter)가 사회운동으로서는 '파워 100' 역사상 처음으로 1위에 올랐고, 자카르타를 기반으로 활동하는 작가 콜렉티브이자 2020년 '카셀 도큐멘타 15' 총감독으로 선임된 루앙루파(ruangrupa)가 2위를 차지했다. 올해 '파워 100'은 분야별로 작가 28인(팀), 갤러리스트 27인, 큐레이터 23인, 컬렉터 및 자선사업가 15인, 학자 14인, 뮤지엄 디렉터 13인, 아트페어 디렉터 5인으로 구성됐다. 전체 순위는 '아트리뷰' 웹사이트에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr