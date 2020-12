[프로필] 권덕철 보건복지부 장관 내정자…"소통능력 강점"

[아시아경제 서소정 기자] 보건복지부 장관에 권덕철 한국보건산업진흥원장이 내정됐다.

권 내정자는 1961년 전북 남원 출생으로 전북 전라고와 성균관대 행정학과를 졸업했다. 이후 독일슈파이어대 행정대학원에서 석·박사 학위를 취득했다.

행정고시 31회 출신으로 복지부에서 기획예산담당관, 재정기획관, 보육정책관, 복지정책관, 보건의료정책실장, 기획조정실장 등 요직을 두루 거치면서 보건의료와 사회복지 분야를 아우르는 전문가로 평가받고 있다.

문재인 정부 출범 때 복지부 차관을 지냈으며, 당시 문재인 케어 당면 과제들을 원활하게 조정했다는 평가를 받고 있다. 지난해 9월 임기 3년의 한국보건산업진흥원 원장으로 임명됐다.

권 내정자는 복지부 내부에서 후배들의 신임이 두터운 데다 평소 조직 내 의사소통을 중시해 온 인물로 현 보건의료계와의 갈등 상황을 해결할 적임자로 꼽히고 있다.

2015년 메르스(중동호흡기증후군) 유행 당시 중앙메르스관리대책본부 총괄반장을 맡아 감염병 위기 관리 경험을 갖추고 있다.

청와대는 "보건복지 현안에 대한 이해가 깊고, 현장 소통능력을 겸비한 기획통"이라고 인선 배경을 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr