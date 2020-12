[아시아경제 황윤주 기자]

◆ SK이노베이션

△명성 E&P사업대표 △김경준 E&P Portfolio혁신실장 △김대구 법무실장 △박기수 Cell개발2실장 △정인남 Battery기업문화실장 △최성국 Battery운영최적화실장

◆ SK에너지

△서석원 R&S(Refinery & Synergy) CIC대표 △오종훈 P&M(Platform & Marketing) CIC대표 △유재영 울산CLX총괄 △ 최창효 석유2공장장 △황선기 Reliability실장 △황선재 계기·전기실장

◆ SK종합화학

△김건용 Polymer공장장 △김승균 Olefin공장장 △여종호 Green Biz 추진 Group 임원

◆ SK루브리컨츠

△이상민 Green 성장 Project Group 임원

◆ SK아이이테크놀로지

△오택승 경영지원실장 △유영갑 소재생산기술실장 △이종섭 LiBS사업부장

