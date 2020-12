민주노총 공공운수노조 소속 아시아나항공 노조와 대한항공직원연대지부, 참여연대 등이 3일 서울 영등포구 여의도 산업은행 앞에서 ‘대한항공·아시아나항공 밀실합병 강행 규탄’기자회견을 열고 통합추진을 반대하고 있다/김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.