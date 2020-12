경기도 1교시 결시율 15.26%…작년보다 3.91%P 상승

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청은 3일 진행 중인 2021학년도 대학수학능력시험(수능) 1교시 결시율이 오전 10시 현재 15.26%(2만887명)로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 작년 1교시 결시율 11.35%보다 3.91%포인트 오른 수치다.

도내 전체 수험생은 작년보다 1만4743명 감소한 총 13만7690명이다. 수험생 유형별로는 재학생이 9만827명, 졸업생이 4만2307명, 검정고시 4556명이다.

남자 7만1757명, 여자 6만5933명이다.

교시별 지원 현황은 1교시 국어영역 13만6893명, 2교시 수학 영역 13만1025명, 3교시 영어영역 13만6205명, 4교시 탐구영역 13만3555명, 5교시 제2외국어 및 한문 영역 2만2883명이다.

한국사는 필수과목으로 모든 수험생이 지원했다.

한편, 건강상의 이유로 병원 시험장에서 수능을 치르는 수험생 2명을 비롯해 총167명은 별도의 시험실 122곳에서 응시 중이다.

이와 별도로 코로나19 확진자와 자가 격리자들은 도내 병원 시험장 4곳과 시험지구별로 마련된 별도 시험장에서 시험을 보고 있다. 아울러 도내 수험생 중 최연소 수험생은 14세로 2명이 지원했다. 65세 이상 수험생은 8명이다.

