수소충전소 연료구입비 지원…환경부 "평균 9000만원 혜택"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 수소충전소 운영 여건 개선을 위해 내년부터 수소연료 구입비를 신규로 지원한다.

수소충전소는 높은 수소 구입비, 수소차 부족 등으로 연평균 약 1억5000만원의 운영 적자가 발생하는 실정이다. 이를 해결하기 위해 환경부는 내년 예산으로 수소연료 구입 지원 사업을 새롭게 추진한다.

수소충전소에 운영 적자의 가장 큰 요인인 높은 수소연료 구입비를 지원하되 상·하한 기준을 두어 적정 수준을 지원할 계획이다.

지원금액은 현재 수소연료 구입 단가와 사업자가 손익분기점을 달성할 수 있는 수준의 기준 단가 간 차액의 70%로 산정된다.

수소 판매량이 적어 연료비 차액 보조만으로는 어려움이 있는 사업자를 위해선 충전소 1곳당 최소 7000만원을 지원하고, 지원액이 총 적자의 80%를 넘지 않도록 조정한다.

수소충전소별 지원 수준은 올해 운영 결과에 따라 추후 세부적으로 정해진다. 수소충전소당 평균 9000만원이 지원될 것으로 보인다. 환경부는 수소충전소 확충을 위한 단계별 밀착 지원도 지속할 것이라고 밝혔다.

또한 신규 부지 발굴, 신속한 인허가를 위한 제도 개선, 현장과 유기적인 사업 관리 등으로 수소충전소 확충을 가속화할 계획이다.

김승희 환경부 대기환경정책관은 "수소충전소 연료구입비 지원이 수소충전소 사업 활성화를 견인하기를 기대한다"며 "앞으로도 정부는 수소충전소 사업자들의 애로사항을 해소하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr