GS샵, 연말 맞이 추가 적립금 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] GS샵이 쇼핑 최대 성수기인 연말을 맞아 다양한 이벤트와 혜택을 선보인다고 3일 밝혔다.

먼저 GS샵 ‘선물하기’ 서비스를 처음 이용하는 고객에게 구매금액에 따라 최대 5000원까지 적립금을 증정하는 이벤트를 진행한다. 상품 페이지에서 ‘선물하기’ 버튼이 있는 전 상품에 해당된다. 연말연시 선물 수요가 높아질 것을 대비해 프리미엄 상품 및 GS샵 단독 구성 패키지 상품을 한 데 모은 기획전도 준비했다.

또한 오는 21일부터 일주일 동안 ‘연말연시 선물특집’ 방송을 통해 종근당 락토핏 유산균, 에이지투웨니스 팩트 등 마음을 전할 수 있는 다양한 상품들을 소개하며, 이들 상품을 ‘선물하기’ 서비스로 구매하는 고객에게는 5000원의 GS샵 적립금을 지급한다.

뿐만 아니라 12월 한달 동안 GS샵 신규 가입 고객에게 가입 적립금 7000원과 TV홈쇼핑 상품 구입 시 사용할 수 있는 5000원 쿠폰을 증정한다. 여기에 GS샵 모바일 앱을 신규로 설치하면 추가로 적립금 5000원을 준다.

경품 이벤트도 진행한다. 12월말까지 TV홈쇼핑 방송 상품 중 렌탈, 시공가구, 서비스 및 각종 이용권을 구매했거나 상담 예약한 고객 중 1명을 추첨해 ‘벤츠 The new E클래스 250 아방가르드’를 증정한다.

GS샵의 T커머스 채널 GS마이샵에서도 이달 말까지 당일 방송한 상품을 모바일앱에서 구매하면 5%의 적립금을 지급한다.

GS샵 매장마케팅팀 이광배 팀장은 “연말을 맞아 주변에 마음을 전할 선물을 준비하려는 고객들에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 적립금 증정 행사를 다양하게 마련했다”며 “연말에도 언택트로 마음을 전해야 하는 상황인 만큼 최적의 상품 추천과 혜택을 고객에게 제공할 것”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr