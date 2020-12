비씨카드, 금융권 최초 7개 PG·밴사와 MOU 체결

비씨카드 결제 데이터와

PG·밴사 하위 가맹점의 구매 품목 데이터 결합

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 금융권 최초로 7개 전자지급결제대행사업자(PG), 부가가치통신사업자(VAN)와 '데이터 연합군'을 결성한다.

비씨카드는 PG·밴사와 공동사업 추진 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다. KG이니시스, 다날, 세틀뱅크 등 3개 PG사와 NICE정보통신, KICC, KSNET, 스마트로 등 4개 밴사 참여하며, 참여사는 지속적으로 확대될 예정이다.

이번 연합에서 비씨카드는 국내 최대 규모를 자랑하는 카드 결제 데이터를 제공하고, 7개 참여사는 자사 하위 가맹점의 구매 품목 데이터를 제공하게 된다. 각 데이터는 전문 결합기관을 통해 가명정보로 처리돼 교류·결합될 방침이다.

비씨카드는 결합된 데이터가 다양한 산업에 제공되면서 소비자 혜택을 혁신할 수 있는 기반이 될 것이라고 기대하고 있다. 정교해진 빅데이터를 통해 고객 친화적인 상품과 서비스가 출시되고, 이는 소비자의 후생 증진에 직결된다는 설명이다.

앞으로도 각 사는 데이터 교류·결합 외에도 마이데이터 기반 신규 사업 영역을 함께 발굴하고, 빅데이터 기술과 산업 고도화를 위해 지속적으로 협력해나갈 계획이다.

임세현 비씨카드 빅데이터센터장은 "우리나라를 대표하는 8개 결제 전문 기업이 소비자 혜택 혁신이라는 목표를 향해 의기투합 했다"며 "앞으로도 비씨카드는 각 참여사와 협업을 통해 차별화된 빅데이터와 기술력으로 소비자 혜택 혁신에 앞장설 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr