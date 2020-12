미술·발레·오페라와 함께한 'LG 시그니처'

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 는 초프리미엄 가전인 'LG 시그니처'의 예술적 가치를 알리는 프리미엄 마케팅을 펼치고 있다고 3일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 는 LG 시그니처의 캠페인 슬로건인 ‘기술에 영감 주는 예술, 예술을 완성하는 기술’에 맞춰 러시아 푸쉬킨미술관, 미국 아메리칸발레시어터(ABT), 이탈리아 라 스칼라 오페라극장 등과 협업해 제품의 미적, 기술적 가치를 전 세계에 알리고 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 는 앞서 지난 10월 러시아 모스크바에 위치한 푸쉬킨미술관과 후원 협약을 맺고 내년까지 전시 일정에 맞춰 미술관에 LG 시그니처 올레드 8K를 전시한다. 미술관을 찾은 관람객들은 약 3300만 개의 화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 8K 해상도의 올레드 TV로 주요 전시작품을 즐길 수 있다. 아울러 러시아 온라인 스트리밍 업체와 함께 영상을 통해 푸쉬킨미술관의 작품들을 도슨트의 설명과 함께 둘러볼 수 있도록 했다.

미국의 세계적인 발레단인 ABT의 갈라 행사에도 후원해 오는 4일부터 LG 시그니처 올레드 TV를 사용하는 고객에게 ABT의 ‘호두까기 인형’ 공연의 하이라이트 영상 콘텐츠를 즐길 수 있도록 제공한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 는 또 이탈리아 밀라노에 위치한 오페라극장 ‘라 스칼라’를 지난해부터 3년간 후원하고 있다. 무대에 올렸던 주세페 베르디의 오페라 ‘리골레토’의 특별 영상은 LG 시그니처 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오는 7일 TV와 온라인에서 동시에 방영되는 시즌 개막행사 ‘스칼라의 정수’에도 후원사로 참여한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 는 LG 시그니처의 다양한 프리미엄 마케팅 활동을 하나의 영상에 담아 LG 시그니처 홈페이지는 물론 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어 채널에 올려 누구나 즐길 수 있도록 했다.

김진홍 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2020.12.03 09:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG전자, 4분기 실적 눈높이 상향…"주가 저평가" LG 올레드, 최고 게이밍 TV 해외 매체 호평11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close 글로벌마케팅센터장(전무)은 “프리미엄 라이프스타일에 맞는 LG 시그니처만의 차별화된 고객가치를 제공할 수 있도록 글로벌 마케팅 활동을 지속 펼칠 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr