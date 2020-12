[아시아경제 기하영 기자]유로존의 올해 10월 실업률이 8.4%로 집계됐다고 30일(현지시간) 유럽연합(EU)통계국인 유로스타트가 밝혔다. 이는 전월(8.3%)대비 0.1%p 오른 수치다.

