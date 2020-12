정세균 국무총리가 2일 서울시청 감염병관리과를 방문해 서울시 코로나19 발생 현황, 상황대응 현황 등을 점검한 후 직원들을 격려하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.