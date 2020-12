경북 의성 김사영 한우농가, 전국축산물품질평가대상 '대통령상'

육질 1++등급 이상 출현율 90.3%, 출하 31두 모두 육질 1+등급 이상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 농림축산식품부와 축산물품질평가원이 주최하는 '제18회 전국축산물품질평가대상'에서 의성 김사영 한우농가가 대회 최고상인 대통령상을 수상했다고 2일 밝혔다.

지난 2003년부터 시행되고 있는 '전국축산물품질평가대상'은 한 해 동안 가장 좋은 품질의 한우와 한돈, 육우, 계란을 생산한 농가를 선정해 시상하는 행사다.

평가대상 선정위원회는 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 농가가 출하한 축산물의 등급판정 결과를 분석하고 현지실사 등을 거쳐 의성 김사영 농가를 포함한 총 15명의 수상자를 최종 결정했다.

대통령상의 영예를 얻은 의성 김사영 농가는 아들과 함께 현재 한우 275두(번식우 109두, 거세우 105두, 송아지 61두)를 사육하고 있다. 올해 평가기간 동안 한우(거세우) 31두를 출하해 육질 1++등급 이상 출현율이 90.3%로 전국 평균인 15.7%보다 무려 74.6%p나 높았다. 또 출하한 31두 모두 육질 1+등급이상 판정을 받는 우수한 성과를 거뒀다.

한편, 당초 3일 축산물품질평가원 본원에서 개최될 예정이었던 '전국축산물품질평가대상 시상식'은 취소됐다. 수상자들에 대한 상패와 시상금은 축산물품질평가원 대구경북지원을 통해 전달될 예정이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr