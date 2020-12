의협 "거리두기 일시적 3단계 상향…민관협력 강화해야"

코로나 전용병원 지정…의료기관 지원 필요

[아시아경제 서소정 기자] 대한의사협회가 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 500명에 육박하자 일시적으로 사회적 거리두기를 3단계로 올릴 것을 정부에 권고했다.

의협은 1일 대정부 권고문을 통해 "단기간 강력한 사회적 거리두기로서 3단계 일시상향을 고려해 달라"고 제안했다.

의협은 "사회적 거리두기는 코로나19 감염확산을 막는 가장 효과적인 수단이나 1.5단계, 2.5단계 식의 세분화에 이어 오늘부터 시행되는 '2단계+α'와 같은 예외적 핀셋방역 적용으로 매우 혼란스럽다"면서 "국민의 입장에서는 실생활에서 어떻게 행동해야 하는지, 어디까지 활동이 가능한 것인지에 대해 정확하게 알기 어렵다"고 말했다.

의협은 "12월은 연말로 사회적 교류가 가장 활발한 시기고 이틀 후면 대학수학능력시험이 치러진다"면서 "최근 감염 확산 상황까지 감안한다면 12월 초·중순경 많은 환자가 발생할 가능성이 있는 만큼 조기에 1~2주의 단기간 강력한 사회적 거리두기를 통해 유행을 차단해야 한다"고 말했다.

또 코로나19 관리의 패러다임을 '방역'에서 '치료와 감염관리'로 전환하고, 정부의 대책과 지원이 의료기관에 집중돼야 한다고 촉구했다.

의협은 "확진자의 수를 줄이는 것보다 이미 감염된 환자에 대한 철저한 관리를 통해 사망률을 줄이는 실질적인 노력이 필요하다"면서 "중증환자를 치료할 수 있는 음압 중환자 병상을 확충하고 중등증, 경증, 무증상 환자에 대한 관리 체계를 수립하는 것이 중요하다"고 말했다. 조기에 환자를 찾아내 관리할 수 있도록 보건소 등의 적극적인 확진검사 기능도 확충해야 한다고 언급했다.

아울러 코로나 전용병원의 지정과 가동이 필요하다고 지적했다.

의협은 "올해 초 전담 병원을 지정해 코로나19 관련 진료만 시행했던 전례가 있으나 현재는 대다수의 기관이 지정 해제됐거나 지정돼 있더라도 일반진료를 함께 병행하고 있다"면서 "의료기관과 의료인의 입장에서 일반 환자에 대한 외래, 입원치료와 동시에 코로나19 환자를 함께 관리하는 것은 매우 큰 부담"이라고 우려했다.

일반진료를 모두 중단하고 오직 코로나19와 관련한 환자만 전담해 치료할 수 있는 코로나 전용병원(코호트병원)을 지정, 이 병원에 인력과 자원을 아낌없이 지원해야 한다는 설명이다.

특히 정부가 고수하고 있는 일부 상급종합병원 중심의 중환자 병상 확보와 제한된 병상에 대한 중앙의 적정성 평가를 통한 빠른 병상회전 전략은 중환자 치료의 현장에 대한 이해가 결여된 탁상공론에 불과하다고 꼬집었다.

민관협력 강화도 반드시 필요하다고 강조했다.

의협은 "사회적 거리두기, 방역 지침, 의료기관 지원과 의료인 보호 대책, 감염병 대응 진료체계수립 등에 있어 단순히 정부가 필요할 때 전문가를 부르거나 의견을 듣는 식이 아닌, 전문가 단체와 협치하는 방식의 진정한 의미의 민관협력이 간절하다"면서 "코로나19 사태 초기부터 의료계에서 민관협력 체계의 확립을 지속적으로 요구해 왔으나 1년이 다 돼가는 지금도 여전히 모든 것을 정부가 일방적으로 결정한 후 통보하는 방식이 되풀이 되고 있다"고 말했다.

이어 "지난 9월 4일 의협과 보건복지부, 여당은 코로나19 극복을 위해 긴밀하게 상호협력하기로 합의했고, 정부와 여당은 의료인의 보호와 의료기관의 지원을 위한 구체적 대책을 마련하기로 했다"면서 "국민의 건강권이 위협받는 감염병 위기에서 이 약속들은 하루라도 빨리 이행돼야 한다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr