주요 산유국 OPEC+ 회의, 3일로 연기...화상회의 개최 예정

[아시아경제 이현우 기자] 주요 산유국들의 석유생산 규모 결정을 위한 OPEC+ 회의가 1일에서 3일로 연기됐다. 당사국들에 따르면 추가 협의 시간을 갖기 위해 회의가 연기된 것으로 알려졌다. OPEC+는 지난달에도 감산회의를 연 바 있지만 국가들간 입장차가 커지면서 합의에 이르지 못한 바 있다.

1일(현지시간) 러시아 타스통신에 따르면 이날 열릴 예정이던 OPEC+ 장관회의는 3일로 연기됐다. 앞서 이날 열릴 예정이던 OPEC+ 장관 회의에선 현재의 석유 감산 규모를 내년 1분기까지 그대로 유지할지 등 감산규모에 대한 결정이 내려질 예정이었다. 블룸버그 통신에 따르면 OPEC+ 장관들에게 추가로 협의할 시간을 주기 위해 회의가 연기된 것으로 알려졌다.

OPEC+은 지난달 30일 회의에서 내년도 감산 규모 문제를 논의됐으나 국가들 간 입장 차이로 최종 합의에 이르지 못했다. OPEC 의장국인 알제리의 압델마지드 아타르 에너지 장관은 이날 기자회견에서 OPEC 회원국들이 현재의 감산 규모를 유지하고 증산 일정을 3개월 연기할 필요성에 공감했다고 밝혔다. 하지만 러시아와 카자흐스탄 등은 증산 연기에 반대 입장인 것으로 알려졌다.

타스 통신은 OPEC 소식통을 인용해 "러시아를 비롯한 일부 국가들은 내년 1월부터 생산량을 점진적으로 늘려 나가길 원한다"면서 이들은 석유 시장 상황이 지난 봄보다는 더 좋아졌음을 근거로 들고 있다고 전했다. 3일로 연기된 OPEC+ 회의에선 내년 1분기까지 현재의 감산 규모를 유지하는 방안, 1월부터 하루 190만 배럴을 증산해 감산 규모를 하루 580만 배럴로 완화하는 방안, 1분기내에 감산량을 서서히 줄여나가는 방안 등 3가지 안을 논의하고 최종 결정을 내릴 예정이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr