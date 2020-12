정 총리, 중앙의료원 찾아 "수도권 책임지고 사수" 당부

중증환자 '중증도 분류·병상 배종·이송' 체계적 대응 주문

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 국립중앙의료원을 찾아 "수도권은 우리가 책임진다는 자세로 향후 중증 환자 치료에 차질이 없도록 체계적으로 대응해달라"고 당부했다.

정 총리는 1일 오후 서울 중구 중앙의료원에 방문했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련해 수도권의 병상 확보 상황을 점검하고, 관계자들을 격려하기 위해 중앙의료원을 찾게 됐다.

그는 주영수 중앙의료원 기획조정실장으로부터 수도권의 코로나19 공동대응 현황을 보고받고, 코로나19 중증 환자 긴급 치료 병동을 점검했다.

국무조정실에 따르면 중앙의료원은 수도권 감염병 거점 전담병원이다. 서울·경기·인천 지역 코로나19 확진자의 '중증도 분류→병상 배정→이송 과정'을 총괄한다.

정 총리는 "정부는 중앙사고수습본부(중수본)을 중심으로 권역별 공동대응 체계를 마련했고, 중앙의료원은 수도권의 코로나19 공동대응을 위한 중추적인 역할을 해왔다”고 언급했다.

이어 "정부 차원에서 중환자들이 제때 치료를 받을 수 있는 체제를 갖추는 것이 가장 중요한 과제"라며 "코로나19 환자의 중증도 분류·병상 배정·이송 등 일련의 과정이 체계적으로 이뤄져야 지금의 위기를 극복하는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.

정 총리는 병상 부족 상황에 대해 "있는 그대로 투명하게 공개하라"고 주문했다.

그는 "치료제·백신 개발이 가까이 다가왔다"며 "코로나19 종착역이 곧 올 것이란 희망을 갖고 모든 힘을 모아 인내하고 이겨내자"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr