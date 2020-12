건보공단 부경본부, 지사 사업 우수사례 시상식

창원중부·기장·부산동래 선정 … 고객만족 향상 위한 노력·아이디어 공유

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘지사’가 살아야 국민 서비스도 살아난다. 국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 1일 지역본부 9층 회의실에서 ‘지사 자체 추진사업’ 우수사례로 선정된 지사에 대해 포상식을 가졌다.

‘지사 자체 추진사업’ 우수사례 선정은 부산경남지역본부에서 관할하고 있는 29개 지사의 자체 추진 사업을 조사해 국민에게 좋은 건강보험 서비스를 제공하고 직원의 직장 만족도를 높이는 사례를 찾아 사업을 공유하고 확산시키기 위해 마련됐다.

10월 28일부터 11월 5일까지 열흘간 총 29개 지사에서 올해 추진한 사업들을 제출했고, 한 달간 심사를 거쳐 창원중부,기장,부산동래 등 모두 3개 지사가 우수사례 기관으로 뽑혔다.

인문학 도서를 학습하는 동아리를 운영한 창원중부지사가 우수사례로 좋은 평가를 받았다.

또 ‘지사의 문을 열면 행복의 문이 열린다’와 같은 지사 자체 슬로건을 낸 부산기장지사도 평가받았다.

직원의 업무 만족도를 높여 대국민 서비스 질의 향상까지 이어지도록 노력했다는 평가들이다.

장수목 본부장은 “29개 지사 모두 내?외부 고객 만족을 위해 노력한 흔적이 보인다”며 “한 번에 그치지 않고 자체추진사업 중 벤치마킹할 수 있는 부분들은 공유해 건강보험 서비스의 질을 높이도록 활용하길 바란다”고 말했다.

이날 선정된 지사의 우수사례들은 부산경남본부의 전 직원에 공유돼 내년 사업 추진에도 활용될 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr