하나카드, '지니X하나 크로스데이' 이벤트 진행

진에어와 내년 연말까지 매달 1일, 11일 혜택 제공

12월은 1일, 11일 오전 10시부터 오후 6시까지

매 정각마다 선착순 10명에게 4만원 할인 혜택

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 진에어와 함께 내년 연말까지 매달 '지니x하나 크로스데이' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이 이벤트는 매달 1일, 11일에 항공권 최대 40% 할인 혜택 등을 제공하는것이 특징이다.

우선 12월은 1일, 11일 오전 10시부터 오후 6시까지 매 시간 정각마다 선착순 10명(총 90명)을 대상으로 '진에어 전 노선 4만원 할인 쿠폰'을 제공한다. 할인 쿠폰은 진에어 홈페이지에서 10만원 이상 전노선 편도 또는 왕복 운임 결제 시 사용 가능하다.

할인쿠폰을 이용하기 위해서는 하나카드 홈페이지 내 '지니x하나 크로스데이' 이벤트 페이지에 연결된 진에어 항공권 구매하기 사이트에 접속해 매 시간 선착순 40% 할인쿠폰을 다운받고, 진에어 홈페이지에서 운임 10만원 이상 항공권에 쿠폰을 적용해 하나 신용·체크카드로 결제하면 된다.

