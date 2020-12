르노삼성차, 11월 8074대 판매…전년比 48.7%↓

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차가 지난 11월 글로벌 시장에서 총 8074대(내수 7207대, 수출 867대)를 판매를 기록했다. 전년 동기대비 48.7%가 감소한 수치지만 올 10월과 비교해서는 증가한 것이다.

1일 르노삼성차는 11월 내수시장에서 전년 동기 대비 10.8% 감소한 7207대를 판매했다고 밝혔다. 이 기간 수출은 전년 동기 대비 88.7% 감소한 867대를 선적했다.

총 8073대의 월 판매 실적으로 전년 동기 대비 48.7% 감소했지만, 전월과 비교하면 내수와 수출이 각각 0.9%, 121.2%씩 증가해 총 7.2% 증가한 실적을 거두었다.

지난 11월 스타일 업그레이드 모델로 새로 선보인 NEW QM6는 3647대 판매되며, 르노삼성자동차의 11월 실적을 견인했다. 디젤, 가솔린에 이어 LPG까지 독보적 파워트레인 라인업을 갖춘 QM6는 올해 1~11월 누적판매 4만2058대를 기록하며 출시 이후 가장 좋은 성과를 거두고 있다.

소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XM3의 11월 판매량은 전월 대비 12.8% 증가한 2295대로 QM6의 뒤를 이었다. 프리미엄 중형세단 THE NEW SM6는 11월 한 달간 456대 출고됐으며, 전월 대비 16.9% 증가했다.

르노 브랜드 모델은 캡처 301대, 마스터 293대, 조에 16대, 트위지 121대가 판매되었다. 르노 브랜드 모델은 11월 한달간 총 731대 팔려, 전월 대비 99.2% 증가했다.

