감산 규모 연장 논의 예정이었던 OPEC+ 전격 연기…'배경은?'

1일 예정이었던 OPEC+ 회의 3일로 연기

OPEC내 감산 연장 문제 이견 조율 안 된 듯

산유국간 갈등 다시 불거질지 시장 주목

[아시아경제 나주석 기자] 예정됐던 OPEC+(석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비OPEC 협의체) 회의가 전격 연기됐다. 또다시 산유국 사이에 감산을 둘러싼 갈등이 벌어질지 주목된다.

1일(현지시간) 외신들은 이날로 예정됐던 OPEC+회의가 이틀 미뤄져 3일에 열린다고 보도했다. 당초 OPEC는 전일 회의를 열어 논의한 뒤, 러시아 등 비OPEC 회원국과 화상회의를 통해 감산 규모·일정 등을 논의하려 했었다.

OPEC+는 올해 4월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 원유 수요가 줄어 공급 과잉 문제가 발생하자. 하루 원유 생산량을 970만배럴 줄이기로 했다. 이후 단계별 축소 계획에 따라 8월에 원유 감산 규모를 770만배럴로 축소했다. 예정대로라면 내년 1월에는 감산 규모가 580만배럴로 준다. 사실상 시장에 공급되는 원유 규모가 점차 늘어나는 상황이다.

OPEC 내부에서도 감산 일정 등에 대한 조율이 이뤄지지 않았다. OPEC 관계자가 회의가 진행되는 기간 언론과 만나 현재 수준으로 감산이 3개월 연장되는 것으로 가닥을 잡았다는 식으로 언급을 하기도 했었다. 하지만 합의점이 도출되지 않았다. 사우디아라비아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 재확산 되는 것 등을 지적하며, 현재 감산 규모를 내년에도 유지해야 한다는 입장이다. 반면 아랍에미리트(UAE) 등의 경우에는 연장 입장에 동조하지 않는 것으로 알려졌다.

UAE는 감산 때 당초 배정받았던 원유보다 많은 양의 원유를 생산해, 추가 생산분만큼의 감산을 요구받았다. 이와 관련해 UAE는 감산 규모를 연장하기에 앞서 나이지리아나 이라크, 러시아, 카자흐스탄 등의 나라 역시도 똑같은 조치가 있어야 한다고 요구하는 것으로 알려졌다.

이외에도 협상 관계자들은 현재 수준의 감산을 내년 초에도 연장하는 것과 관련 해결해야 할 문제들이 여럿 있는 것으로 알려졌다.

앞서 올해 3월 사우디와 러시아는 석유전쟁을 벌여, 최악의 위기를 자초하기도 했다. 당시 유가가 사상 최초로 마이너스를 기록하는 등 극심한 혼란이 연출됐는데, 감산 연장 문제를 두고서도 OPEC+ 내 이견이 확인됨에 따라 긴장감도 커졌다. 다만 러시아는 산유국간 이견에 대해 올해 초와 같은 수준은 아닐 것이라고 설명했다.

산유국들은 향후 원유 생산과 관련해 상반된 소식을 접하고 있다. 일단 미국과 유럽 등에서 코로나19가 빠른 속도로 재확산되고 있다는 점이다. 코로나19의 확산은 봉쇄 조치나 강화된 사회적 거리두기 조치로 이어져 원유 소비량이 줄어든다. 이런 이유로 내년부터 감산 규모가 축소되는 것은 시기상조라는 것이다. 반면 코로나19 백신이 개발되면서 2021년에는 일상으로 복귀 가능성이 점쳐진다. 경제활동이 빠르게 재개될 수 있다는 점도 고려해야 한다는 것이다.

압델마지드 아트라 알제리 석유부 장관은 "내년 1분기 시장 상황은 현재 상황이 이어질 것이기 때문에 주의가 요구된다"면서 "회복까지 가는 길은 길도 험난하다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr