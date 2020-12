[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트가 전점에서 3일부터 16일까지 아동용 경량 방한 슬리퍼와 방한 슬립온 및 퍼로 만든 다양한 디자인의 방한슬리퍼를 2족 구매시 50% 할인 판매한다. 겨울 기모 양말 및 타이즈 가격도 2개 구매시 30% 할인한다.

롯데마트 자체브랜드(PB) '보니핏'에서는 다양한 색상의 인조퍼 목도리를 2만9000원에 판매한다.

