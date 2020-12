원봉, 루헨스 연말 맞이 ‘상담 신청 이벤트’ 실시

전화 상담시 월렌탈료 최대 1만원 할인

1등 당첨자에게 백화점 상품권 백만원권 증정

[아시아경제 김희윤 기자] 환경가전 전문 기업 원봉은 라이프케어 브랜드 루헨스가 연말을 맞이해 특별한 혜택을 제공하는 ‘상담 신청 이벤트’를 실시한다고 1일 밝혔다.

상담 신청 이벤트는 2020년 소비자에게 가장 많은 사랑을 받은 제품을 대상으로 진행한다. 렌탈료 1위인 직수정수기(WHP-3000, WHP-3010), 가성비 1위 제품인 무전원 정수기 슬림플러스(WHP-3200) 렌탈 상담 신청을 완료한 고객이 대상이다.

이벤트 기간은 1일부터 31일까지이며, 루헨스 홈페이지 내 상담신청 이벤트 페이지에서 접수한다. 상담 신청 고객 중 추첨을 통해 1등 1명에게는 백화점 상품권 100만원, 2등 1명에게 40만원 상당 헤어드라이어, 3등 1명에게 20만원 상당 전기포트, 4등 백화점 상품권 5천원은 50명에게 각각 증정된다.

특히 이번 이벤트는 전화 상담시 이벤트 대상 정수기 렌탈시 특별한 할인 혜택이 제공된다. 월렌탈료가 최대 1만원까지 할인 가능하며, 루헨스 롯데카드 결제시 최대 월렌탈료 2만원 추가 할인도 가능하다.

루헨스 관계자는 “연말을 맞이해 올해 가장 사랑 받은 제품을 대상으로 신규 고객을 위해 특별한 혜택을 제공하고자 이번 행사를 기획하게 됐다”라며 “앞으로도 루헨스는 기존 렌탈 고객은 물론 신규 고객 모두에게 새로운 혜택을 제공할 수 있는 행사를 기획할 예정이다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr