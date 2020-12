[아시아경제 이민우 기자] SG세계물산 SG세계물산 004060 | 코스피 증권정보 현재가 645 전일대비 1 등락률 -0.15% 거래량 4,036,297 전일가 646 2020.12.01 12:03 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 여의도 전문가 추천 급상승 테마 4選 -무료 배포 중- [e 공시 눈에 띄네]코스피-6일SG세계물산, 3분기 영업손실 54억원…전년比 적자전환 close 은 신규사업 진출을 위한 현금 유동성을 확보하기 위해 서울시 금천구 가산동 60-9 토지 및 지상 건축물 일체를 1085억원에 양도하기로 결정했다고 1일 공시했다. 거래 상대방은 부동산 매매 및 분양을 전문으로 하는 알파하우징 주식회사다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr