장성군, 광주 신세계백화점서 ‘농특산물 직거래장터’ 운영

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 3일부터 13일까지 광주 신세계백화점에서 ‘농특산물 직거래장터’를 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 직거래장터는 코로나19 상황의 장기화로 소비시장 위축과 학교급식용 식재료 납품 중단 등 어려움을 겪고 있는 지역 농가를 위해 마련했다.

장터에는 장성 지역 12개 업체가 참여해 67품목의 다채로운 농특산물을 선보인다.

사과와 딸기, 감, 배 등 농업인들이 정성스레 길러낸 햇과일들을 만날 수 있으며 떡, 젓갈, 삼채피클 등 가공식품도 판매한다.

군은 행사 기간 동안 농특산물을 구매한 고객에게 ‘장성사과즙’ 또는 ‘장성쌀(600g)’을 각각 50개씩 선착순으로 증정할 예정이다.

직거래장터는 신세계백화점 광주점 1층 중앙홀에서 열린다.

군 관계자는 “코로나19 장기화로 운영난을 겪고 있는 지역 농가에 도움이 되길 바란다”며 “감염병 방역수칙을 철저히 준수하는 가운데 안전하게 추진하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr