하나은행, 글로벌파이낸스 선정 '최우수 외국환 은행상' 20년 연속 수상

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 세계적인 금융ㆍ경제 전문매체 '글로벌파이낸스지(誌)'로부터 '대한민국 최우수 외국환 은행'에 선정됐다고 1일 밝혔다. 이번 선정으로 하나은행은 2001년 이래 20년 연속 대한민국 최우수 외국환 은행상을 수상하게 됐다.

글로벌파이낸스지는 "하나은행은 전세계 135개국 해외 은행들과 환거래를 체결 중으로 외국환과 무역금융 분야에서의 한국 내 부동의 선두를 고수하고 있다"며 "외국환 거래규모의 지속적인 성장에 따른 시장 지배력도 강화되고 있고 무엇보다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 수출기업 지원을 위해 '위드론 수출금융'이 실질적인 무역금융 활성화에 기여한 점 등이 높게 평가를 받았다"고 선정 이유를 밝혔다.

글로벌파이낸스지는1987년 뉴욕에서 창간한 이래 전 세계 190개국 5만여명 이상의 최고경영자(CEO) 및 금융전문가들이 구독하고 있는 세계적 권위의 금융·경제 전문 매체로 각국 금융기관의 성장성, 혁신성, 수익성 등에 대한 세부적인 설문조사를 통해 매년 부문별 최우수 은행을 선정, 발표해 오고 있다.

하나은행 외환상품부 FI 비즈셀 관계자는 "앞으로도 대한민국 최고의 외국환 전문은행으로서의 역량과 노하우로 시장을 선도해 나가겠으며 수출기업 지원을 위한 '위드론 수출금융'과 해외송금 편의성을 강화한 디지털 기반의 비대면 해외송금 앱인 '하나 EZ'로 급변하는 외국환 시장을 주도해 나가겠다"고 말했다.

한편 하나은행은 글로벌파이낸스지로부터 무역금융 분야 시장 지배력과 상품·서비스 품질, 기술력 등 고른 부문의 탁월한 역량을 인정받아 통산 19회의 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'과 외국환 및 무역금융 분야에서의 독보적 역량을 기반으로 통산 4회의 '대한민국 최우수 은행상'을 수상한 바 있다.

