시몬스 침대, 고객만족도조사(KCSI) 침대 부문 12년 연속 1위

최고급 프리미엄 소재, 철저한 연구개발, 화재 예방 및 친환경 인증 소비자들 인정

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2020 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 침대 부문 12년 연속 1위를 달성했다. 시몬스는 지난 2009년부터 단 한 번도 놓치지 않고 1위 자리를 지키며 침대 업계 최고 브랜드의 위상을 공고히 했다.

올해 29회를 맞는 한국산업의 고객만족도(KCSI)는 국내에서 가장 오래된 전통과 공신력을 갖춘 고객만족 지수로 평가받는다. 각 산업별로 상품 및 서비스에 대한 고객 만족도를 평가해 산업별 최고의 브랜드를 선정, 발표한다.

시몬스 침대는 이번 조사에서 전반적 만족도와 재구입 의향에 있어 경쟁사 대비 우수한 평가를 받았다. 특히 스프링 내구성, 대리점 환경 및 직원 응대 태도, 배달·설치 서비스, 품질 대비 가격 등의 세부 항목에서 높은 점수를 받았다. 이는 '기본에 충실하자'는 브랜드 철학 아래 매트리스 품질에 대한 시몬스만의 독보적인 기술력과 장인정신이 이뤄낸 결과다.

시몬스 침대는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 자체 생산 시스템을 통해 제품 제작부터 공정, 배송에 이르기까지 총 1936개 품질 관리 항목을 거쳐 품질을 철저하게 관리한다. 세계 최고 수준의 설비를 자랑하는 시몬스 수면연구 R&D 센터에서는 최상의 편안함을 갖춘 매트리스를 구현하기 위해 41종의 장비로 250여 개 이상의 테스트를 진행한다.

업계 대표 브랜드로 소비자 안전을 최우선으로 고려한 점도 인정받고 있다. 침실 화재와 실내 유해물질, 친환경 자재에 엄격한 잣대를 적용한 제품을 선보인다. 국내 최초·유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 41종 품목에 대한 '라돈안전제품인증' 획득, 국가 공인 친환경 인증 획득 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓아왔다.

한편 시몬스 침대는 '한국감성과학대상' 감성제품 부문 5년 연속 대상, '2020 한국산업의 1등 브랜드 대상' 침대(매트리스) 부문 1위 수상 등 브랜드 가치를 널리 인정받고 있다.

