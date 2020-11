LF, 전 가두 매장 LF몰 스토어로 전환

대리점과 상생 비즈니스 모델 구축

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,700 2020.12.01 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-26일LF "美텀블러 하이드로 플라스크 홈쇼핑 첫방서 완판" LF몰, '24시간이 모자라' 올브랜드데이 이벤트 close (대표 오규식)가 가두 매장을 활성화하기 위해 공식 온라인 쇼핑몰인 LF몰과 오프라인 유통의 시너지 효과를 극대화 한 O4O 개념의 'LF몰 스토어'를 중장기적으로 모든 가두 매장으로의 확대 전환을 추진하는 한편, 전국 주요 상권 내 신규 매장 오픈을 본격화한다.

LF는 충분한 체험가치를 제공하지 못하는 온라인 유통 한계를 극복하기 위해 오프라인 매장과의 유기적인 시너지 창출이 가능한 사업 구조 확립 방안을 장기간 고심해 왔다. 이에 지난해 10월 서울 강남권 대표 종합 가두매장인 GS강남타워점을 ‘매장에서 편하게, 온라인에서 싸게, 집에서 빠르게’를 슬로건으로 내세운 온·오프라인 통합 매장 신규 브랜드인 LF몰 스토어로 리뉴얼 오픈했다. 이후 현재까지 전국의 LF 가두 매장 20곳을 LF몰 스토어로 전환했다.

이 매장들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 한파 속에서도 전년 동기 대비 평균 100% 안팎의 높은 매출 신장률을 기록했다. 회사 측은 이 같은 성과에 대해 "새로운 O4O 비즈니스 모델로의 진화 가능성을 증명한 것"이라고 설명했다.

LF몰 스토어는 기존 브랜드 상품 이외에도 피즈, JSNY, 일꼬르소, 질바이질스튜어트 등 LF몰의 온라인 전용 브랜드(PB) 상품을 매장에서 직접 체험해보고, 또 매장 직원으로부터 자신에게 어울리는 맞춤형 코디 제안을 받아보는 등 온라인몰에서는 불가능한 고객 체험가치를 제공할 수 있다는 점이 최대 장점이다.

또한, LF몰에서 주문 시 원하는 거점 매장에서 상품을 픽업할 수 있으며 매장에서 상품 픽업 시 피팅 후 현장에서 무료 반품 및 교환은 물론 무료 기본 수선과 프리미엄 선물 포장 서비스 또한 제공받을 수 있다.

이 밖에도, 보다 편리하고 진일보한 고객 경험을 제공하기 위해 LG전자의 프리미엄 의류관리기 ‘스타일러’와 3D 가상피팅 솔루션 ‘씽큐핏’을 LF몰 스토어에 도입하는 한편, 매장에서 편안하게 온라인 주문을 할 수 있도록 휴식공간 및 현장결제 키오스크 등의 고객 편의시설을 마련했다.

특히, LF는 LF몰 스토어 대부분이 위수탁 형태로 운영되는 대리점인 점을 감안, 가두 유통의 추세적인 하락세에 더해 코로나19의 대유행으로 극심한 경영난을 겪고 있는 대리점주들을 위해 매장 별로 지역별 특성을 반영한 차별화된 MD* 구성을 권장하고 이를 위해 개별 상권 및 소비자 관련 데이터에 기반한 지역 특화 마케팅을 지원한다.

LF몰 스토어를 운영하는 대리점주들은 LF 자체 브랜드뿐만 아니라 LF몰에 입점한 6000여개 패션, 뷰티, 리빙 등 라이프스타일 관련 중소 브랜드들 중 지역상권 특성에 맞는 브랜드를 직접 선정, 팝업스토어 형태로 매장에 입점시켜 매장의 차별화를 꾀하는 한편 매장 매출을 극대화 할 수 있다.

LF 영업운영부문장 안태한 상무는 “LF몰 스토어는 LF몰의 고객에게는 ‘체험’이라는 새로운 가치를, LF몰 스토어를 운영하는 대리점주들에게는 ‘지역 특성에 맞춘 매장의 차별화를 통한 꾸준한 수익 창출’을, LF몰에 입점한 라이프스타일 사업을 영위하는 중소 브랜드에게는 ‘오프라인 유통으로의 진출 기회’를 제공하는 등 모두가 윈윈 할 수 있는 상생형 사업 모델”이라고 설명했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr