수험생에 아이폰 쏜다...KT 수능맞이 이벤트

[아시아경제 구채은 기자] KT가 수능 수험생을 대상으로 아이폰12미니 경품 증정 등 다양한 이벤트를 마련했다.

1일 KT는 룰렛이벤트 ‘Y 플레이 페스티벌’을 진행한다. 기간은 이달 3일부터 13일까지다. 만 17세에서 만 20세(2000년 1월 1일~2003년 2월 28일 출생) KT 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

경품은 모바일(아이폰 12 미니 5명, 에어팟 프로 10명), 패션(한정판 스니커즈 5명, 무신사 패키지 5000명), 콘텐츠(KT포토북 3회 선불권 5000명, KT 클라우드 게임 ‘개임박스’ 콘텐츠 이용권 5000명, 웹소설 ‘블라이스 이용권’ 2만5000명, 맘스터치 기프티쇼 1만명)로 구성했다.

삼성전자 단말 구매 혜택 프로모션도 준비했다. 올해 12월 31일까지 삼성 갤럭시 스마트폰(S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, 노트20, Z Flip, Z Flip 5G)을 구매하는 수험생에게는 갤럭시 버즈 라이브를 증정한다. ‘삼성 멤버스 앱’에서 내년 1월 31일까지 신청 고객 전원에게 제공한다. 이달 4일부터 17일까지 해당 모델을 구매한 고객은 대리점에서 몰스킨 다이어리 하드커버도 받을 수 있다.

이달 8일에는 ‘수능 특집 5시 핫딜’을 진행한다. 5시 핫딜은 매주 화요일 오후 5시에 KT샵에서 진행하는 이벤트다. 8일에는 ‘대학생 새내기 풀패키지’를 제공한다. 기가인터넷 1G와 올레 tv 에센스를 신규 가입하는 고객을 대상으로 갤럭시탭 S6 라이트(Lite), 에어팟 프로, 스타벅스 다이어리, 캐릭터 가습기를 풀패키지 선물로 증정한다. 선착순 100명 대상이다.

이성환 KT 5G/GiGA사업본부장 이성환 상무는 “코로나19로 어려운 상황에서도 최선을 다한 수험생들을 응원하고 격려하기 위해 프로모션을 기획했다”며 “새로운 출발을 앞둔 수험생들을 위해 앞으로도 마음을 담은 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr