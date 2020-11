지그재그, 'Z결제' 출시 1년만에 사용자 200만 돌파

[아시아경제 김철현 기자] 크로키닷컴(대표 서정훈)은 여성 쇼핑 앱 '지그재그'에서 자체 개발한 통합 결제 시스템 '제트(Z) 결제' 출시 1년2개월 만에 이용자 수 200만 명을 돌파했다고 1일 밝혔다.

Z결제는 지그재그에 입점한 각기 다른 쇼핑몰의 상품을 장바구니에 담아 한 번에 구매할 수 있는 통합 결제 서비스다. 지그재그는 지난해 10월 Z결제를 오픈한 이후 다양한 신규 기능을 추가하며 이용자들의 편의성을 높여 왔다.

결제 편의성에 대한 이용자 입소문이 확산되며 Z결제 도입 후 월 매출 최대 22배 상승, 월 매출 1억 달성 셀러 150곳 돌파 등 쇼핑몰 성공사례도 속속 등장하고 있다. 지그재그 전체 거래액 중 Z결제를 통한 결제 비중은 80% 이상이다. 이에 따라 Z결제를 통한 누적 결제액은 5000억원을 넘어서기도 했다.

서정훈 크로키닷컴 대표는 "국내 패션 소호몰이 가장 많이 입점해 있는 플랫폼으로서 Z결제라는 혁신 서비스로 이용자들에게는 편리한 쇼핑 경험을 제공하고, 판매자들은 더욱 다양한 상품을 고객들에게 쉽게 판매할 수 있는 구조를 만들었다"며 "기술 개발을 통해 판매자들과 지속 가능한 성장을 이어가고, 나아가 연간 15조원 이상으로 알려진 동대문 패션 시장 확대에 앞장서는 역할을 하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr