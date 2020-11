롯데홈쇼핑, 겨울 상품 '창고 대개방'…최대 52% 할인

연말 할인행사 '윈터 쇼킹 프라이스' 진행

10일까지 인기 겨울상품 선별, 할인 행사 진행

구매금액 상관없이 결제금액의 10% 적립 혜택

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데홈쇼핑은 10일까지 단독 패션 브랜드부터 생활·가전까지 겨울 상품을 할인 판매하는 '윈터 쇼킹 프라이스' 행사를 진행한다.

이번 행사는 ‘창고 대개방’ 콘셉트로 진행된다. 장기불황이 이어지면서 고객에게 합리적인 쇼핑 기회를 제공하고, 파트너사의 재고 소진에도 도움을 주기 위해 기획됐다. 최근 2개월 동안 판매 동향을 분석해 인기 카테고리와 상품을 선별했다. 롯데홈쇼핑이 겨울 상품 실적(주문수량 기준)을 분석한 결과 전년 동기간 대비(10월1일~11월27일) 패딩·재킷 매출은 110%, 건강식품은 55%, 침구는 20% 신장했다. 이러한 고객 요구를 반영해 패션·리빙 카테고리 상품을 총망라해 합리적인 가격에 선보인다. 또한 구매금액에 상관없이 결제금액의 10%를 적립금으로 제공한다.

10일까지 조르쥬 레쉬, 폴앤조 등 단독 패션 브랜드부터, 생활·가전 등 겨울 인기상품을 최대 54% 할인해 판매한다. 2일에는 대표 패션 프로그램 '이수정샵'을 통해 프랑스 패션 브랜드 '조르쥬 레쉬'의 '울 블렌드 터틀니트'를 17% 할인해 내놓는다. 3일 오후 5시 40분에는 '마마인하우스by박홍근'의 '라셀 퍼 극세사 침구'를 최대 35% 할인해 판매한다.

