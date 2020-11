[단독] 법원 “에어비앤비에 허위 숙소정보 올린 업자 위자료 배상” 판결

1심 판결 뒤집고 불법행위에 따른 손해배상 책임 인정

단독[아시아경제 최석진 기자] 에어비앤비와 홈어웨이 등 숙박공유사이트에 임대 권한이 없는 숙소를 올려 계약을 체결한 업자에게 계약 상대방에 대한 위자료 배상 책임을 인정한 법원 판결이 나왔다.

1일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 제2-3민사부(부장판사 김용한 노태헌 김창현)는 최근 미국에 거주 중인 교포 구모씨가 부산에서 숙박공유사이트를 이용한 숙박 서비스업을 하고 있는 이모씨와 이씨의 모친 정모씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 ‘피고들은 공동하여 30만원 및 이에 대한 이자를 지급하라’며 원고 일부승소 판결했다.

재판부는 “피고들은 당초부터 14층 호실을 임대할 권한이 없으면서도 계획적으로 인기 있는 숙소로 예약을 우선 받고, 체크인 당일 다른 숙소로 안내했던 것으로 보인다”며 이씨 등의 기망행위가 있었음을 인정했다.

이어 “숙박비를 반환했다고 하더라도 원고가 급하게 새로운 숙소를 구해야 하는 등 당초에 계획했던 여행계획에 차질이 생겼으므로 숙박비 반환만으로는 전보될 수 없는 정신적 고통을 입었을 것임이 경험칙상 명백하다”며 “피고들은 원고에게 정신적 손해의 배상으로 위자료를 지급할 의무가 있다“고 이유를 밝혔다.

미국에 살고 있던 구씨는 2017년 3월 가족들과 아버지의 친구 등 모두 12명이 함께 부산으로 여행을 오기 위해 숙박공유사이트 에어비앤비와 홈어웨이에 이씨가 올린 부산 해운대구 중동의 팔레드시즈 12층과 14층에 있는 2개 호실을 예약했다.

하지만 같은 해 7월 30일 부산에 도착한 구씨와 일행들이 체크인을 하려 하자 이씨와 정씨는 2개 호실 중 4명이 묵기로 한 12층 호실은 쓸 수 있지만 8명이 묵기로 한 14층 호실은 수리 중이라 사용할 수 없다며 ▲자신들이 제공하는 다른 숙소로 가거나 ▲12명이 함께 12층 호실을 사용하거나 ▲예약을 모두 취소하고 다른 숙소를 구하라고 제안했다.

결국 구씨는 14층 호실 예약을 취소하고 아버지와 아버지의 친구를 위해 인근 호텔을 잡아드린 뒤 가족들과 함께 10명이 12층 호실에서 지낼 수밖에 없었다.

이에 구씨 등은 숙박계약 채무불이행에 따른 위자료 혹은 불법행위(기망)에 따른 위자료로 각 70만원 내지 100만원씩을 청구하는 소송을 냈다.

앞서 1심은 ‘일반적인 경우 채무불이행으로 인한 정신적인 고통은 재산적 손해에 대한 배상으로 회복된다’는 대법원 판결을 원용하며 채무불이행에 따른 위자료 배상 책임을 부정했다. 또 불법행위에 따른 위자료 배상 책임 역시 기망행위를 인정할 증거가 부족하다는 이유로 기각했다.

하지만 2심 재판부는 이씨 등이 계획적으로 일단 인기가 있는 해운대 해변에 인접한 숙소를 사이트에 올려 예약을 받은 뒤 체크인 당일 해변에서 떨어진 다른 숙소로 안내했다고 판단, 기망행위가 있었다고 봤다. 다만 위자료 배상 책임은 직접 계약을 체결한 구씨에 대해서만 인정했다.

이번 소송을 대리한 법무법인 비트윈의 박진식 변호사는 “12명이라는 많은 인원이 예약했던 숙소를 구하지 못해 한 개의 숙소에 여러 명이 함께 기거하며 고통을 겪고 여행을 망쳐버린 사안인데 우리 법원은 이러한 생활 속에서 일어나는 손해에 대해 책임 인정과 손해액 산정에 지나치게 인색하다”며 “만약 판사 개인이 해외여행을 가서 사기적인 방법으로 숙소 예약이 취소됐다면, 과연 30만원의 배상으로 만족할 수 있었겠느냐”고 반문했다.

