젠큐릭스, 정부 육성 ‘혁신형 의료기기기업’ 선정…"종합 지원 수혜"

[아시아경제 유현석 기자] 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 19,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 135,812 전일가 19,100 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"젠큐릭스의 유방암 예후진단…아시아 대표 검사될 것"젠큐릭스 "나노바이오라이프, 코로나19 항원진단키트 식약처 수출허가 획득"젠큐릭스, 필리핀에 6600만원 규모 코로나19 진단키트 공급 close 는 ‘의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법(의료기기산업법)’에 따라 정부가 육성 및 지원하는 ‘혁신형 의료기기 기업’에 선정됐다고 30일 밝혔다.

이번 혁신의료기기 기업 선정을 통해 젠큐릭스는 향후 3년간 연구개발 사업 참여 우대, 신제품 사용자평가 가점 부여 등에서 종합적인 정부 지원을 받을 예정이다. 특히 인허가 특례와 세제 혜택이 적용되기 때문에 인허가 기간 단축에 따른 신속한 제품화 및 비용 절감이 가능할 전망이다.

혁신의료기기 기업 선정 작업은 ▲투입자원의 우수성 ▲연구개발활동의 혁신성 ▲연구개발 성과의 우수성 ▲기업의 사회적 책임 등에 대한 심사를 거쳐 진행됐다. 기업 선정에는 보건복지부, 의료기기산업 종합지원센터, 의료기기산업 육성·지원 위원회 등이 참여했다.

회사 관계자는 “이번 선정으로 회사가 보유한 혁신 의료기술에 대한 높은 경쟁력을 입증했다고 평가한다”며 “정부가 올해 하반기부터 5년 간 1조2000억원 규모로 시작하는 ‘범부처 전주기 의료기기 연구개발 사업’ 등과도 연계돼 종합적인 지원을 받을 것으로 기대한다”고 말했다.

지난 2011년 설립된 젠큐릭스는 유방암 예후진단, 폐암·대장암 동반진단, 대장암·간암 조기진단 솔루션을 제공하는 암 진단 전문기업이다. 바이오마커를 분석해 10년 내 유방암 재발 여부를 판단하는 유방암 예후진단키트 ‘진스웰BCT’를 주력으로 제품을 개발 및 판매 중이다. ‘진스웰BCT’는 지난 10월 혁신의료기술로 승인받아 실손의료보험 적용이 가능해졌다.

한편 정부는 지난 5월 의료기기산업법 시행령 제정안을 통해 국내 의료기기산업을 보다 체계적으로 육성하고 국민에게 새로운 치료 기회를 적기에 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 혁신의료기기는 타 의료기기에 비해 우선해 심사하는 등 특례를 적용하고 차질 없는 인허가를 진행한다는 계획이다.

