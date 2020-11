외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝'

삼성전자 2.2%, 삼성SDI 3% 대 하락

"외국인 순매도는 MSCI 정기 변경 때문"

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 순매도세에 코스피가 2600선에서 밀려났다.

30일 코스피는 전 일보다 1.6%(42.11포인트) 하락한 2591.34로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.55%(14.6포인트) 오른 2648.05로 출발했지만, 외국인과 기관의 순매도세가 지속되면서 하락 폭을 키워나갔다.

투자자 동향을 보면 외국인은 홀로 2조4000억원가량의 주식을 국내 주식시장에서 팔아치웠다. 반면 개인은 2조1960억원어치 주식을 사들였다. 장 초반부터 순매도세를 보였던 기관은 장 막판 2022억원어치 주식을 사들이며 순매수로 전환했다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 내렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 66,700 전일대비 1,500 등락률 -2.20% 거래량 39,869,100 전일가 68,200 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 이재용, 이달만 ‘3번째’ 국정농단 재판 출석…‘묵묵부답’ 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피삼성전자, 이번 주 '7만원' 넘어설까…시장 관심 집중 close 는 전 장대비 2.20% 하락한 6만6700원을 기록했다. 이외에 SK하이닉스(-1.32%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 10,000 등락률 -1.23% 거래량 624,882 전일가 810,000 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (-1.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 786,000 전일대비 13,000 등락률 -1.63% 거래량 154,495 전일가 799,000 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발"연매출 1兆 삼성바이오로직스, 4공장 증설로 초격차 세계 1위 가능" close (-1.63%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 7,000 등락률 -2.46% 거래량 1,171,065 전일가 284,500 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여현대차-네이버, 미래 모빌리티 서비스 협력 강화 '맞손'이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (-2.46%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 18,000 등락률 -3.27% 거래량 607,962 전일가 551,000 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 이시간 주가 -1.63%.... 최근 5일 외국인 14만 2648주 순매수 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close (-3.27%) 등도 하락했다.

코스닥지수는 이날 전일보다 0.06%(0.55포인트) 상승한 886.11로 마감했다. 이날 코스닥시장에서도 개인들은 홀로 2104억원어치 주식을 샀다. 반면 외국인과 기관은 각각 569억원, 1229억원어치 주식을 시장에 내놓았다.

코스닥시장에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,100 전일대비 4,900 등락률 +4.18% 거래량 9,888,566 전일가 117,200 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 보여드렸죠? ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 또 드립니다 치료제 임박! 셀트리온 관련 최대 수혜 株! 딱 하루만 진행합니다!셀트리온헬스케어, 외국인 7만 8410주 순매도… 주가 7.42% close 가 전일 대비 4.18% 오른 12만2100원을 기록했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 189,300 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 811,907 전일가 188,800 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 2.49% 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (0.26%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 128,400 전일대비 3,600 등락률 +2.88% 거래량 1,058,330 전일가 124,800 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (2.88%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 73,500 전일대비 1,800 등락률 +2.51% 거래량 976,641 전일가 71,700 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (2.51%)도 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “급작스럽게 외국인 대량 순매도가 나타난 것은 MSCI 정기변경에 따라 한국 비중이 0.27%포인트 축소됐기 때문”이라며 “쿠웨이트의 신규 편입과 인도의 비중 확대로 국내 증시에서 출회될 수 있는 패시브 물량은 1조~2조원으로 예상된다”고 설명했다.

이어 이 연구원은 “미국 선물지수가 하락하고 있고 지난 주말 대만 증시에서 외국인의 매도 매물이 나왔다는 점에서 이번 매물출회가 일회성이라고 장담하기는 어려운 상황으로 월말, 월초에 발표될 주요 경제지표들이 외국인의 투자심리를 좌우할 것”이라고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr