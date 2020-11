SK머티리얼즈, 협력사와 ESG경영 함께한다

[아시아경제 황윤주 기자] 반도체 및 디스플레이 소재 전문기업 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 260,700 전일대비 400 등락률 -0.15% 거래량 25,115 전일가 261,100 2020.11.30 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close 가 30일 서울 mySUNI라운지에서 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 260,700 전일대비 400 등락률 -0.15% 거래량 25,115 전일가 261,100 2020.11.30 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close -협력사간 2020년 동반성장 협의회 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에서 SK머티리얼즈는 2021년 동반성장 목표로 협력사 생태계 내에 ESG(환경·사회·지배구조) 문화를 정착하는 것으로 삼고 함께 노력하기로 했다. 이어서 2020년 동반성장 프로그램을 돌아봄과 동시에 우수한 활동 성과를 보여준 회원사에 대해 시상식을 진행했다.

우선 SK머티리얼즈는 간담회에서 2021년 협력사 생태계 내 ESG문화 정착을 위해 안전한 작업환경 구축, 구성원의 인권 존중, 환경에 대한 책임과 윤리적인 기업운영 권고 등 ESG 경영을 추진하는 데 기초가 되는 행동규범을 제정, 이를 바탕으로 평가기반 개선 프로그램을 실행하기로 했다. 또한, ESG개념에 대해 생소한 협력사를 위해 이를 설명하는 자리를 마련하고 이해를 도왔다.

이어서 2020년 동반성장 프로그램에 대해 돌아보는 행사를 가졌다. SK머티리얼즈는 협력사를 위해 다양한 경영지원 프로그램을 제공했으며, SHE(안전·보건·환경) 경영체계 향상 활동을 진행했다. 또 최신 품질관리 동향을 공유하고 취약점을 개선하는 Action Item 도출을 시행하였으며, 간담회, 공정거래 및 동반성장 협약 체결식 등 다채로운 활동을 통해 협력사들의 긍정적인 반응 및 성과를 이끌어냈다.

이러한 동반성장 활동 결과를 바탕으로 우수한 성과를 보여준 케이비엠㈜, 제일 E&S㈜, ㈜엘피엔 등 3개사에 대한 시상식을 진행했다. 이와 함께 공정거래 및 동반성장 문화를 2차 협력사까지 확대하기로 다짐하고 대표로 1차 협력사 제일E&S와 2차 협력사 ㈜스카이엔텍 간 협약식을 진행했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr