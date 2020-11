Sh수협銀 "출범 4주년 기념 인스타그램서 푸짐한 선물 쏩니다"

[아시아경제 김효진 기자]Sh수협은행은 수협은행 출범 4주년을 기념해 아이패드 에어 등 푸짐한 선물을 증정하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

12월1일부터 20일까지 실시하는 이벤트 참여방법은 본인의 인스타그램 계정에 수협은행의 캐릭터 마스코트 ‘헤이! 프렌즈’ 중 ‘라온이’를 직접 그린 후 해시태그(#Sh수협은행 #수협은행4주년 #Hey프렌즈 #수협은행라온이) 등을 통해 4주년 축하메세지를 게시하면 된다.

응모자 중 심사를 통해 선정된 1등(라온이감동했상) 1명에게는 ’아이패드 에어 64GB WIFI‘, 2등(그림정말고맙상) 4명에게는 ’20만원 상당의 수협 기프트카드‘를 선물할 예정이다. 또 추첨을 통해 3등(함께해서좋았상) 40명에게 편의점 상품권을 증정한다.

Sh수협은행 관계자는 “출범 4주년을 맞아 수협은행에 대한 변함없는 신뢰와 성원을 보내주시는 많은 고객님들께 작은 선물을 드리고자 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객중심경영 실천을 통해 고객 곁에 더 가까운 은행이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

