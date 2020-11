한국필립모리스, 남양주 현대 프리미엄 아웃렛에 '아이코스 스토어' 개점

[아시아경제 최신혜 기자] 한국필립모리스가 남양주 현대 프리미엄 아웃렛에서 ‘아이코스(IQOS) 스토어 남양주점’의 영업을 시작했다고 30일 밝혔다.

아이코스 스토어는 고객들이 최신 제품을 만나보며 차별화된 일대일 고객응대 서비스를 받을 수 있는 전용 공간이다. 스토어를 방문하는 고객들은 한정판 기기와 액세서리를 가장 먼저 만나보고, 정확한 기기 사용법과 주의할 점, 청소 및 관리 방법을 상세히 안내 받을 수 있다. 또 홀더 재충전 없이 2회 연속 사용이 가능한 ‘아이코스 3 듀오(IQOS 3 DUO)’를 포함한 다양한 기기와 액세서리를 구매할 수 있다.

지난 27일 개점한 아이코스 스토어 남양주점은 서울·경기 동부권을 아우르는 최대 규모의 배후 상권을 가진 남양주 현대 프리미엄 아웃렛 내에 위치한다. 북부간선도로, 외곽순환도로, 강변북로, 올림픽대로 등과 근접해 있어, 우수한 도로 접근성을 가진 곳이다. 남양주 뿐 아니라 서울 강남, 강동, 송파, 경기도 하남, 구리 등 서울 동부권 소비자들이 찾아오기 편리하다. 서울 서부권을 중심으로 위치해 있던 아이코스 스토어가 동부권으로 확대돼 더욱 만족스러운 고객 서비스가 가능해진 셈이다.

백영재 한국필립모리스 대표는 “남양주점이 입점한 현대 프리미엄 아웃렛은 교통이 편리해 서울 경기 동부권 약 260만명의 소비자들의 방문이 용이한 것이 장점”이라며 “더욱 많은 고객들이 아이코스 스토어에서 프리미엄 서비스를 경험하고 ‘담배연기 없는 미래’ 비전에 동참할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

이번 남양주점 개점으로 전국의 아이코스 스토어는 서울 광화문점, 서울 가로수길점, 부산 센텀시티점, 고양 스타필드점, 김포 현대 프리미엄 아웃렛점, 대전 현대 프리미엄 아웃렛점 등 총 21곳으로 늘어났다.

