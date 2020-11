박능후 "모임 자제해달라"…정은경 "만남 줄이는 것 외 방법 없다"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 3차 대유행으로 다음 달부터 전국의 사회적 거리두기 단계가 격상된다. 박능후 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장(보건복지부 장관)은 29일 "비상인 시기인 만큼 당분간 모임을 자제할 것을 간곡히 요청한다"고 말했다.

박 1차장은 이날 오후 중대본 회의 이후 열린 기자간담회에서 "특정 집단이나 지역에서 감염이 확산하고 있는 것이 아니라 생활 주변 가까이에서 일어나고 있다"며 이같이 밝혔다.

정부는 3차 대유행을 막을 수 있는 가장 주요한 방법은 국민 개개인이 방역의 주체가 되는 것이라고 거듭 강조했다. 박 1차장은 "생활에서 경각심을 가지고 방역에 만전을 기하는 게 가장 주요한 방역의 수칙이자 행동준칙"이라며 "마스크 착용, 손 씻기 등 기본에 충실해야 한다"고 했다.

이를 위해 식사 모임, 지인 모임 등은 가능한 피할 것을 당부했다. 박 1차장은 "주변에 어느 한 명이라도 감염자가 있으면 마스크를 벗고 식사하는 과정 등에서 (바이러스가) 확산할 수 있다"며 "식구 외에는 친지 모임 등도 자제하고 불가피할 경우 반드시 마스크를 착용해서 이웃으로의 전파를 막아달라"고 호소했다.

정은경 중앙방역대책본부장(질병관리청장)은 무증상자의 감염 확산과 관련해 "사람 간의 만남을 줄이는 것 외에는 (감염 확산을 차단할) 방법이 없다"고 목소리를 높였다.

정 본부장은 "코로나바이러스는 발병 이틀 전부터 감염력이 있고 감염력이 가장 높은 발병 후 2~3일에는 증상이 굉장히 경미해서 인지하기 어렵다"며 "확진자가 코로나19 진단 검사를 받았을 때는 이미 노출을 다 일으킨 상황"이라고 말했다.

정 본부장은 "지금의 유행을 통제하지 못하면 (거리두기) 단계를 또 격상해야 한다"며 "연말까지 모임 자제, 마스크 착용 등 방역수칙을 지키는 게 절대적으로 중요하다"고 했다.

