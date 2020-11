농협생명, 원하는대로 비대면 가입하는 암보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명이온라인으로 언제, 어디서나 가입가능한 'NH쏙쏙골라암보험'을 출시했다고 29일 밝혔다.

기본적인 암보장에 가족력 또는 생활습관에 따라 필요 암보장만 추가할 수 있는 'DIY(Do It Youself)'형 상품이다. 폐, 간, 위 등 주요 6개 암부위를 선택특약으로 보장받을 수 있다.

주계약 500만원, 특약 1000만원으로 단일하게 구성된다.

가입나이는 20세에서 60세까지이며, 보험기간은 최대 80세(20년 갱신)까지다. 첫 암보험이 필요한 20~40대 고객은 합리적으로 암을 보장받을 수 있으며, 기존에 암보험을 가지고 있는 고객는 추가로 원하는 부위의 암보장을 강화하는데 적합하다.

보험료는 6개 암부위 특약을 전부 보장받으면 20년납, 월납 기준, 남성 20세 2320원, 40세 6920원, 여성 20세 2520원, 40세 4770원으로 저렴하다.

농협생명 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 비대면 보험가입의 관심이 증가했다"며 "포스트코로나 시대에 맞게 스마트 기기로 가입할 수 있는 상품을 확대하여 고객의 보험니즈를 충족시켜 가겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr