한은 "中 민간소비 회복세…對中수출 효과는 제한적"

한국은행 '해외경제포커스'

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격 이후 크게 위축됐던 중국의 소비심리가 점차 제자리를 찾아가고 있는 것으로 나타났다. 중국 경제는 코로나19 충격을 받은 후 수출과 투자를 중심으로 빠르게 회복세를 보였지만, 민간소비는 회복 속도가 느려 우려를 낳았다.

한국은행은 29일 '해외경제포커스'에서 "그동안 부진했던 중국의 소비가 3분기 들어 증가 전환하면서 생산·소비 선순환 구조가 정착되며 회복 모멘텀이 강화될 것으로 기대되고 있다"며 "중국의 민간소비는 실업률 하락 추세가 이어지고, 코로나19로 위축됐던 소비심리도 상승세로 전환되며 회복세를 이어갈 것"이라고 예상했다.

중국 소비는 올해 들어 코로나19 확산으로 고용여건이 악화되고 소비심리가 위축되면서 감소세를 지속해오다 9월 이후 내구재를 중심으로 서서히 개선되고 있다. 중국 소비의 하락폭은 미국과 유럽연합(EU) 등 주요국보다 작았지만, 회복속도는 이들보다 더뎠다. 중국 정부의 재정지원이 생산 정상화와 인프라투자에 집중된 영향이다.

하지만 최근 중국의 가계소득 여건이 점차 개선되고 있고, 중국 정부가 정책지원을 강화하면서 소비심리도 점차 위기 이전 수준으로 회복되는 모습을 보이고 있다. 한은은 "건설업 고용상황이 견실한 가운데 서비스업도 코로나19 확산 차단, 해외여행의 국내 전환 등에 힘입어 대면서비스업을 중심으로 점차 회복되면서 가계소득 여건이 점진적으로 개선될 것으로 보인다"며 "코로나19로 인한 불확실성 완화, 소비구조 경제로의 전환 촉진 등 정책지원 강화에 따라 소비심리도 서서히 개선될 전망"이라고 밝혔다. 또 "주택시장이 여전히 활발한 거래가 뒷받침되며 안정적 모습을 보이고 가계대출 여건도 대체로 양호한 수준을 유지할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

중국의 소비가 회복세를 보이면서 그동안 경기 회복을 주도했던 인프라 및 부동산 투자, 수출을 보완하며 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 보인다. 다만 소득 양극화, 취약한 사회보장제도 등과 같은 구조적 제약이 상존해 소비가 의도대로 활성화되기까지 상당 기간이 소요될 가능성이 있다고 한은은 지적했다.

아울러 한은은 "중국의 소비 회복은 우리나라 대(對)중 수출에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라면서도 "대중 수출 중 소비재 비중(5% 내외)이 높지 않아 수출증대 효과는 제한적일 것으로 보인다"고 설명했다. 중국 소비자들은 자국 제품 선호도가 높아 소비재 중 해외수입품 비율이 주요국 대비 현저히 낮다.

