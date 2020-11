[골프토픽] PGA투어 "유러피언투어와 전략적인 제휴 체결~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국프로골프(PGA)투어와 유러피언투어가 힘을 모은다.

28일(한국시간) "새로운 글로벌 골프 시대를 열기 위한 역사적인 전략적 제휴를 체결했다"고 공식 발표했다. PGA투어가 유러피언투어의 중계 방송을 제작하고 전세계에 배급하는 회사인 유러피언투어 프로덕션 (European Tour ProductionsㆍETP)의 일부 투자 지분을 인수하는 계약이다. 투어 일정 수립, 상금 및 선수들의 대회 참여의 기회 등을 포함한 다른 분야에서도 적극적으로 협력한다.

제이 모나한 PGA투어 커미셔너는 "유러피언투어와의 파트너십을 더욱 강화하게 됐다"면서 "투어의 발전과 전세계 골프팬들의 즐거움을 위해 함께 일하게 될 것"이라고 소감을 전했다. 키스 펠리 유러피언투어 대표도 "이번 제휴는 프로골프의 역사적인 순간"이라면서 "최고의 스포츠로 함께 도약할 수 있는 방법을 모색하겠다"고 기대했다. 파트너십에 관한 구체적인 내용은 추후 발표한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr