[아시아경제 장효원 기자] 경기도 부천시에서 60대 여성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

경기도 부천시는 송내동에 사는 60대 여성 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 23일 밝혔다.

A씨는 동생이 다니는 서울 한 교회에서 확진자가 발생했다는 소식을 듣고 코로나19 검사를 받은 후 양성 판정을 받았다.

A씨 동생의 검사 결과는 아직 나오지 않은 것으로 알려졌다. 당국은 정확한 감염 경로를 확인하기 위해 역학조사를 벌이고 있다.

한편 이날 현재 부천 지역의 코로나19 누적 확진자는 모두 477명이다.

