철원 군부대 30여명 확진… '2단계 지역' 휴가제한 가능

[아시아경제 장효원 기자] 강원도 철원 육군 부대에서 이날 만 30여명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 것으로 나타났다.

23일 국방부와 육군은 이날 오전 10시 기준 철원에 있는 육군 5포병여단 예하 A부대에서 간부 5명, 병사 26명 등 총 31명이 추가 확진됐다고 밝혔다.

5포병여단에서는 전날까지 여단본부 1명과 또 다른 예하부대인 B부대 5명 등 6명의 확진자가 발생한 바 있다. 5포명여단에서만 본부 1명, 예하 부대 2곳 36명 등 누적 확진자가 37명에 달한다.

두 예하 부대 간 역학관계는 확인되지 않았다. 다만 B부대 관련 확진자 중 원사 1명이 예하부대 운전병들을 관리하는 수송관으로, A부대 첫 확진자인 운전병이 원사 확진자의 사무실을 다녀간 것으로 알려졌다.

군은 현재 예하 부대를 포함해 관련 부대에 대한 전수 검사를 진행 중이어서 확진자가 더 늘어날 가능성이 있다. 검사 대상 인원은 500∼600여 명으로 알려졌다.

이날 철원에 있는 다른 육군 부대와 화천 육군 부대에서도 간부 확진자가 1명씩 추가됐다. 이에 이날 군내 전체 확진자가 33명 늘었고 누적 확진자는 263명이 됐다.

한편 국방부는 24일부터 수도권 등 사회적 거리두기 2단계 격상에 맞춰 2단계 적용 지역에 거주하는 장병 휴가는 지휘관 판단하에 제한할 수 있도록 했다. 또 외출은 원칙적으로 통제하되 현장 지휘관 판단 아래 안전 지역에만 시행할 수 있도록 했다.

