‘갑질 논란’ 광산구의원 제명 불복…법적 대응 나서나

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 공무원 갑질 논란에 휩싸여 23일 의원직을 상실한 광주광역시 광산구의회 조상현 의원(무소속)이 의회로부터 제명된 것과 관련, 강력 대응을 예고했다.

조 의원은 이날 입장문을 내고 “저에 대한 광산구의회의 제명 결정은 엄연한 법과 질서에 반하는 폭거”라며 “의원직 제명 사유에 대한 반박과 동시에 의회 집행부 견제기능을 무력화 한 책임을 반드시 묻겠다”며 법적 대응을 시사했다. 자신에 대한 광산구의회의 제명 조치에 불복 의사를 피력한 것이다.

광산구의회는 이날 오전 열린 본회의에서 조 의원 제명안에 대해 표결을 진행, 재적의원 17명 중 조 의원을 제외한 모두가 찬성으로 가결했다.

동료 의원들은 조 의원이 과거에도 갑질 논란으로 수차례 징계를 받은 점 등을 고려한 것으로 알려졌다.

조 의원은 “저의 의정활동과 관련해 그동안 제기된 억측과 오해를 실체적 증명 없이 의원직 제명이라는 극단적 선택을 한 동료 의원들에게 아쉬운 마음”이라면서 “증명을 통해 다시 제자리로 돌아오겠다”며 애둘러 이번 표결에 대한 아쉬움을 드러냈다.

전국공무원노조 광주본부 설문조사에서 드러난 조 의원의 갑질 의혹에 대해선 “저의 의정활동 과정에서 불편함을 느꼈을 일부 광산구 공무원에게 심심한 위로를 보낸다”고 운을 떼며 “하지만 남을 심판하기 이전에 스스로 양심에 손을 얹고 자신들을 되돌아보았으면 한다”고 반박했다.

그러면서 “자신들의 과오를 덮기 위한 희생의 재물로 당 의원을 벼랑 끝에 세우지 않았는지 이들에게 묻고 싶다”며 광산구 공무원들에게 화살을 돌렸다.

조 의원은 2014년 광산구의회에 입성한 초선 시절부터 갑질 논란이 휩싸였다. 심지어 일부 공무원들은 광산구의회 의장에게 탄원서를 제출하기도 했다.

재선에 성공하고 나서도 관련 잡음이 끊이지 않자 결국 지난해 3월 민주당 광주시당에서 조 의원을 제명했다.

조 의원은 “이번 광산구의회 결정은 많은 문제점을 내포하고 있다”며 “다시 돌아와 광산구에 이바지하겠다”고 했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr