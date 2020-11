[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재는 배준석 기획협력국장을 부총재보로 임명했다고 23일 밝혔다.

신임 배 부총재보는 1991년 입행한 이후 정책기획국, 총무국, 조사국, 금융안정국, 법규제도실, 기획협력국 등의 부서에 근무했다. 정책과 내부경영에 관한 근무경험을 두루 쌓으며 탁월한 업무성과를 발휘했다.

한은은 배 부총재보에 대해 "법규제도실장 재임시 인사·조직 운영과 한은 통합별관 건축 등과 관련해 급증한 법률 이슈에 효과적으로 대응했다"며 "지난해 6월 이후에는 기획협력국장으로서 코로나19에 대응한 비상경영체제를 실무적으로 총괄하면서 조직을 안정적으로 이끄는 데 기여했다"고 전했다.

배 신임 부총재보의 임기는 24일부터 2023년 11월23일까지다.

