광양 옥룡면 청년회, 보행 보조차 30대 기증

지역 내 거동이 불편한 어르신들의 보행 돕고자

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 옥룡면 청년회(회장 이철)에서 지난 21일 지역 내 거동이 불편한 저소득 어르신들을 위해 보행 보조차 30대를 기증했다고 밝혔다.

청년회는 장기간 지속되고 있는 코로나19로 인해 어려운 시기를 보내고 있는 소외계층 어르신의 행복한 발걸음을 위해 보행 보조차 30대를 구입해 옥룡면사무소에 기증했다.

이날 전달된 보행 보조차는 접이식으로 보관이 용이하며 어르신들이 외출할 때 발이 되어 주고 장보기, 산책, 휴식 할 때는 의자로 이용이 가능해 거동이 불편한 어르신들에게 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이철 옥룡면 청년회장은 “평소 걷기 불편한 어르신들을 보며 조금이나마 도움을 드리고 싶어 보행 보조차를 기증하게 됐다”며, “앞으로도 다양한 사업으로 이웃사랑 실천을 이어가겠다”고 밝혔다.

탁영희 옥룡면장은 “코로나19로 모두가 어려움을 겪고 있는 시기에 도움을 주신 옥룡면 청년회에 진심으로 감사드린다”며, “이번에 전달된 보행 보조차가 어려운 소외계층에 활력이 되었으면 한다”고 말했다.

한편, 옥룡면 청년회는 광양시 옥룡면 지역에서 활동하고 있는 청년 봉사단체로 마을 회관 방역, 하천변 쓰레기 정화 활동, 어버이날 효도 행사, 달 집 태우기 등에 후원 과 다양한 봉사활동을 하고 있다.

