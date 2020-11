와이아이케이, 삼성전자와 128억 규모 장비공급계약

[아시아경제 이민우 기자] 와이아이케이 와이아이케이 232140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,230 전일대비 30 등락률 +0.48% 거래량 3,087,519 전일가 6,200 2020.11.23 15:19 장중(20분지연) 관련기사 와이아이케이, 中에 186억 규모 반도체 검사장비 공급 계약와이아이케이, 2Q 영업익 70억…전년比 흑자전환“삼성전자” 이제는 미국이다! 인터넷 공룡 구글과의 빅딜! close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,700 전일대비 3,000 등락률 +4.64% 거래량 24,979,915 전일가 64,700 2020.11.23 15:19 장중(20분지연) 관련기사 2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락속! 시원하게 말씀드렸습니다. ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. close 와 128억원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr